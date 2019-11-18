ФНС будет получать больше информации о закрытых счетах

Банки, у которых отозвана лицензия, будут предоставлять сведения о закрытии счетов своих клиентов в ФНС России. Такие изменения в Налоговый кодекс внесены федеральным законом 325-ФЗ.

Ранее они прекращали сообщать эти данные в налоговые органы после отзыва лицензии на проведение банковских операций, поясняет пресс-служба ФНС. Это приводило к недостоверности сведений о счетах, содержащихся в информационном ресурсе налоговых органов.

Теперь налоговики смогут поддерживать сведения о банковских счетах налогоплательщиков в актуальном состоянии.

Особенно эти изменения пригодятся при предоставлении кредитов налогоплательщикам, а также при передаче сведений о счетах должников взыскателям и представителям госорганов, имеющих право на доступ к такой информации, по мотивированным запросам. ФНС России предоставляет указанные сведения налогоплательщикам при личном посещении инспекции, а государственным органам – в электронной форме через систему межведомственного электронного взаимодействия.