Как письмо ФНС подставило саму ФНС

Компания «КРКА ФАРМА» получила премии от поставщика за достигнутый объем покупок. Стороны условились, что премии не меняют цену продукции, соответственно, корректировки НДС не требуется.

На проверке налоговики доначислили НДС. Две инстанции поддержали компанию. Но кассация направила дело на новое рассмотрение: премии «по факту» меняли цену договора, а новые правила п.2.1 ст.154 НК РФ не действовали в спорный период (1-2 кв.2013г.)

Верховный суд РФ не согласился с таким подходом (определение от 14.11.2019 г. № 305-ЭС19-14421). Ведь ФНС РФ в 2015 году разъяснила спорную ситуацию в пользу налогоплательщика (письмо от 09.06.2015 № ГД-4-3/9996@).

Письмо это опубликовано для всеобщего сведения и направлено в адрес территориальных налоговых органов в работу, то есть способно сформировать у налогоплательщиков соответствующие законные ожидания относительно оценки своего поведения со стороны государства как правомерного (не требующего самостоятельного исправления), неизменности своего статуса как лица, исполнившего налоговую обязанность правильно и полно.

К тому же, поставщик НДС также не корректировал.

Источник: НалогPRO