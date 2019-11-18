Люди уносят деньги из частных фондов и возвращают в ПФР

Одним из лидеров кампании по переводу пенсионных накоплений этого года может стать Пенсионный фонд России (ПФР).

На 11 ноября около 38 тыс. заявлений, или почти 15%, было направлено на возвращение средств из частных фондов в ПФР, пишет «Коммерсантъ».

По итогам переходной кампании прошлого года было удовлетворено 74 тыс. заявлений на возвращение граждан в ПФР, но тогда это составило лишь 4,6% от всех переходов между страховщиками. Год от года число заявлений, поданных на перевод накоплений в ПФР, снижается, при этом их доля растет: в 2017 году вернулись в ПФР 1,4% (76,7 тыс. человек) от подавших заявления на смену страховщика, в 2016 году — 1,2% (79,3 тыс. человек).

В этом году продолжилось падение темпов переходной кампании. К ноябрю было подано всего 260 тыс. заявлений, или в 4,5 раза меньше, чем за аналогичный период годом ранее, хотя прошлогодняя была самой пассивной за последнее десятилетие. Основным каналом привлечения новых клиентов для частных фондов стали банковские сети.

Ранее ПФР и его клиентская база были основными каналами пополнения активов частных фондов. Ситуация поменялась в прошлом году, когда переток клиентов между частными фондами превысил отток застрахованных лиц из ПФР.

Эксперты называют несколько причин остановки переходной кампании: ужесточившиеся правилам перевода, технические неисправности в работе ЕПГУ в первой половине года, а также из-за потери «молчунами» инвестдохода за максимальный срок.