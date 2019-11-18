Как мошенники разводят автоштрафами

К концу года активизировались мошенники, которые выуживают деньги доверчивых автолюбителей.

Схема такова: у вас есть один или два неоплаченных штрафа, жулики присылают СМС с указанием, что вы снова нарушили и у вас снова штраф, но есть возможность оплатить до такого-то числа со скидкой и указывают реквизиты, по которым надо оплатить все штрафы. Не редко сообщение написано якобы от номера 900 (расчёт, на то, что у вас автоподписка на штрафы от Сбербанка).

Вы, решив, что лучше оплатить со скидкой, делаете эту оплату в приложении Сбера (или любом другом), – то есть нажимаете «оплатить» перейдя по ссылке в сообщении, и всё, деньги ушли. Правда, если проверить этот последний штраф по номеру постановления, выяснится, что он выписан совсем на другую машину и часто, по поводу правонарушения в другом регионе. Но вам же некогда, а сообщение ну прям очень похоже на настоящее.

Такие СМС приходили и раньше, но в них не было указания на ваши имя. А теперь ФИО есть и это наводит на грустные размышления. Получается, что злодеи знают о наличии штрафов именно у вас, но не знают данных вашего автомобиля (то есть утечка не через ГИБДД), значит – это снова слив через банки.

Всегда проверяйте любые извещения об оплате, не кормите мошенников.