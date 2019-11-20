Новым законом часть пенсионеров освободили от платы за капремонт

Региональные власти получили возможность полностью или частично отменять плату за капитальный ремонт для семей, где проживают неработающие пенсионеры от 70 лет и инвалиды I и II группы. Документ подписал Владимир Путин.

Действующий с начала 2016 года Федеральный закон «О капитальном ремонте в многоквартирных домах» предполагал, что с собственников жилых и нежилых помещений ежемесячно будет взиматься определенная сумма в счет будущего капитального ремонта. Но, чтобы нововведение не ударило по карманам самых незащищенных слоев населения, были разработаны и приняты поправки в Жилищный кодекс и в Закон «О социальной защите инвалидов», согласно которым отдельным категориям граждан частично или полностью компенсировалась плата за капремонт.

Однако практика показала, что не все обстоятельства при этом были учтены. Например, если пожилые льготники старше 70 лет проживают вместе с инвалидами, они фактически лишаются права воспользоваться компенсацией, предусмотренной законом.

Пенсионеры — из-за того что перестают считаться одиноко живущими, а инвалиды — потому что не являются собственниками квартиры и не несут обязанности по уплате взносов на капремонт.

Как быть людям, которые честно платили все годы за капремонт, хотя не были обязаны это делать? Возможно ли вернуть деньги? И как отныне не платить льготникам в случае, если графа «капремонт» присутствует в общей квитанции?

— Деньги, оплаченные в полном объеме за капремонт, вернуть можно, — пояснил генеральный директор АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Савченков газете «МК». — Пенсионеры в возрасте 70 лет и старше могут рассчитывать на льготу в размере 50% от первоначальной выплаты. Граждане по достижении 80 лет получают льготу в размере 100% от суммы, которая была начислена и выплачена. Обязанность оплачивать графу «капремонт» при этом все равно нужно. После произведенной оплаты проводится перерасчет, и гражданину возвращается 50% или 100% от выплаты в зависимости от возраста: 70 лет — 50%, 80 лет — 100%.

Чтобы оформить возврат льготы, необходимо подать документы в МФЦ или в органы соцзащиты по месту жительства. Возврат средств осуществляется почтой или на карту. Действия для возврата нужно производить каждый месяц. Чтобы подать заявление на получение денежных средств, можно не только отнести его лично, но и подать в электронном виде, воспользовавшись функционалом портала «Госуслуги». Для получения денег следует покрыть все задолженности, оплатить пеню. Важно: компенсация денежных средств положена только тем, кто вовремя платит и не накапливает долги.