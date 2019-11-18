На госуслугах появятся новые сервисы

Опубликовано Постановление Правительства № 1467 от 18.11.2019 о создании новых сервисов на Едином портале государственных услуг.

Речь идет о сервисах, которые позволят обеспечить:

— «единое цифровое окно» подачи предложений, заявлений и жалоб в органы государственной власти и местного самоуправления, а также подведомственные этим органам организации;

— предоставление государственных и муниципальных услуг проактивно — посредством оповещения лиц, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации, о возможности подачи заявления на получение государственных и муниципальных услуг;

— осуществление юридически значимых действий, в том числе совершение сделок в электронной форме.