31 декабря постепенно делают выходным

Компании уже начали готовиться к концу года. Даже госучреждения думают, как работать 31 декабря.

А вот глава Томской области Сергей Жвачкин уже перенес рабочий день 31 декабря на предыдущий выходной.

Администрация региона сегодня опубликовала распоряжение, которым губернатор перенес рабочий день с 31 декабря (вторник) на 28 декабря (суббота).

«Не скрою, принял такое решение по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику», — объяснил Жвачкин свое решение во время совещания.

Он также посоветовал и другим чиновникам перенести рабочий день с 31 на 28 декабря. При этом губернатор подчеркнул, что работу нужно успеть выполнить до Нового года, даже если придется работать в три смены. Посмотрим, найдет ли его идея повсеместное распространение.

Напомним, что 2019 году последним рабочим днем станет 31 декабря. Новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января 2020 года.