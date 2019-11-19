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Кто может подписать заявление за ИП

Может ли лицо, действующее на основании доверенности от имени физического лица, подписать Заявление о внесении изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в ЕГРИП (форма №Р24001)? Отрицательный ответ на этот вопрос дала Федеральная налоговая служба на своем сайте. 

Заявителем при государственной регистрации внесения изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащихся в ЕГРИП может быть только сам ИП.

Лицо, действующее на основании доверенности от имени индивидуального предпринимателя, может только предоставить необходимые документы в регистрирующий орган, в том числе заявление по форме № Р24001, удостоверенное подписью самого ИП, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

К указанному заявлению должна быть приложена нотариально удостоверенная доверенность или её копия, верность которой засвидетельствована нотариально.

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