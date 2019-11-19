Прозрачные госфинансы: люди будут знать, куда идут бюджетные средства

Счетная палата РФ запустила специальный проект — портал-агрегатор «Госрасходы».

Новый инструмент общественного контроля поможет каждому узнать о том, куда идут налоги, на что государство тратит бюджетные средства и как реализуются национальные проекты.

Главная цель проекта — дать интересующимся гражданам возможность изучить сферу госфинансов: от выделения бюджетных средств до результатов контрактов и конечных получателей. Проект делает прозрачнее и понятнее все, что затрагивает вопросы государственных расходов и доходов: от планирования государственного бюджета, субсидий, закупок и нацпроектов до проведения торгов, заключения контрактов и их результатов.

Портал-агрегатор основан на открытых данных финансовых госорганов и запущен в beta-версии. Он содержит информацию о 36 млн государственных и муниципальных контрактов, 320 тыс. госзаказчиков и 116 тыс. субсидий, также доступны данные по национальным проектам и индикаторы контрактной системы.