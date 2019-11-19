ФНС тратит больше остальных на мозги

Налоговая среди всех ведомств требует больше всего денег на закупку офисного программного обеспечения и антивирусы.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций объявило о масштабной закупке антивирусов и офисного софта для федеральных органов исполнительной власти. Всего планируют потратить почти 1 млрд руб.

ПО закупается для почти 223 тыс. рабочих мест госслужащих в 45 федеральных ведомствах. Максимальная из четырех комплектаций офисного пакета будет включать почтовое приложение, редакторы для текстов, таблиц и презентаций, ПО файлового менеджера, органайзер, средство просмотра и коммуникационное ПО. Все программы должны входить в Реестр отечественного ПО и иметь пользовательский интерфейс на русском языке.

Крупнейшими потребителями офисного ПО выступят ФНС (86,9 тыс. лицензий), Федеральное казначейство (30,4 тыс.), ФТС (29 тыс.), Росстат (18,5 тыс.) и Росреестр (15,5 тыс.), а защитного ПО – ФНС (147,7 тыс.), ФТС (68,5 тыс.), Росстат (43,7 тыс.) и Роспотребнадзор (15,3 тыс.).

Централизованные закупки отечественного софта позволят отработать деньги на импортозамещение и выполнение целевых показателей национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».