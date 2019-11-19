Откуда берутся копеечные долги по имущественным налогам

Что делать, если имущественные налоги платишь вовремя, а пени растут из воздуха?

Одну из версий возникновения задолженности рассказали представители УФНС Коми, отвечая на вопросы читателей информационного агенства БНК.

Один из читаталей посетовал на то, что он каждый год оплачивает налоги сразу, как только получит электронное уведомление. Но практически каждый год он получает сообщение о якобы имеющейся задолженности в размере одной копейки. Эту копейку даже невозможно оплатить по системе «Сбербанк Онлайн», такую сумму банк не принимает.

Налоговики предположили, что плательщик оплачивает задолженность на портале Госуслуг, который отражает только сумму задолженности по налогам. И отображаются эти суммы после 1 декабря, после наступления срока уплаты. Данных о начисленных налогах за 2018 год на Госуслугах нет, так как сведения, содержащиеся в налоговом уведомлении, составляют налоговую тайну, и могут размещаться только на платформе налоговой службы.

Поэтому к моменту уплаты налога по уведомлению с Госуслуг, пени уже начислены. Для своевременной оплаты налоговики советуют пользоваться Личным кабинетом на сайте ФНС.