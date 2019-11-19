Белый бизнес без разрывов. ФНС стала загонять в Хартию АПК всех подряд. Вас не агитируют?

В России с 2017 год действует Хартия в сфере оборота сельскохозяйственной продукции. Компании, подписавшие Хартию, заявляют себя в качестве законопослушных и социально ответственных участников рынка и принимают для себя ряд правил честного ведения бизнеса.

Сейчас Хартия насчитывает 4880 участников из 76 регионов.

Надо больше, решили в ФНС и стали «высылать пригласительные» новым потенциальным участникам.

Так, в частности, предложение, от которого трудно отказаться, получила читательница нашего форума.

ООО занимается рекламой. Налоговая вызывает и настаивает (читай, угрожает) подписать зерновую хартию, мотивируя тем, что часть наших контрагентов это уже сделала.

Кто-то сталкивался с этим? Что делали?

Если у нас будут разрывы, после подписания, мы же не можем заставить подрядчика их оперативно устранить? (как я знаю, дается 5 дней) В этом случае окажется, что все равно должны доплатить мы?

Если наши контрагенты хартию не подписали - по ним все равно могут приходить такие запросы и сроки останутся теми же? - Anja-Marija

Напомним, суть Хартии в том, чтобы экспортеры зерна работали напрямую с его производителями или их представителями по агентским договорам и избегали сотрудничества с недобросовестными посредниками, которые уходят от уплаты НДС.

Миссия Хартии - восстановление добросовестной конкуренции на всём сельскохозяйственном рынке и формирование нетерпимого отношения к компаниям, нарушающим налоговое законодательство РФ.

Кроме того, сейчас действует специальный информационный ресурссо сведениями о наличии несформированного источника для применения вычета по НДС ( разрыва ).

Как это работает, мы рассказывали в материале «Данные из АСК НДС-2: компании дают согласие на раскрытие налоговой тайны».

Добавим, что Информационный ресурс о налоговых разрывах – это. Оплата за доступ к ресурсу составляет. При этом три запроса можно осуществить бесплатно в режиме демо-доступа.

Наша читательница в недоумении. Ведь ее компания к АПК никакого отношения не имеет и никаких связей с фермерами не поддерживает.

Мы должны сделать 2 вещи - дать согласие на выявление разрывов и подписать хартию. Потому что, как они мотивируют, часть наших контрагентов ее уже подписала и мы укрываемся и налоговая начинает подозревать, что мы недобросовестные. Кто именно подписал, они не говорят. Ни с кем из зерновых отраслей мы не работаем. Не знаем, что делать и чем грозит. Потому что сейчас уже вынуждают снимать вычеты, потому что у наших контрагентов есть недобросовестные контрагенты (то есть цепочка из 3-4-5 звеньев, где мы - последнее) - Anja-Marija

Участники обсуждения отмечают, что получали подобные предложения о вступлению в Хартию лишь от своих контрагентов, но вежливо отказали им.

Как говорится, добро пожаловать к нам в Хартию. Спасибо, но лучше вы к нам…

А вас налоговики не агитируют вступить в Хартию?

Наша читательница интересуется, много ли еще таких «счастливчиков», получивших подобные настоятельные рекомендации от налоговиков.

Обсуждение происходит в теме форума «Зерновая хартия - Хартия АПК».