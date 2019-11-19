Белый бизнес без разрывов. ФНС стала загонять в Хартию АПК всех подряд. Вас не агитируют?

В России с 2017 год действует Хартия в сфере оборота сельскохозяйственной продукции. Компании, подписавшие Хартию, заявляют себя в качестве законопослушных и социально ответственных участников рынка и принимают для себя ряд правил честного ведения бизнеса.
Сейчас Хартия насчитывает 4880 участников из 76 регионов.
Надо больше, решили в ФНС и стали «высылать пригласительные» новым потенциальным участникам.
Так, в частности, предложение, от которого трудно отказаться, получила читательница нашего форума.
ООО занимается рекламой. Налоговая вызывает и настаивает (читай, угрожает) подписать зерновую хартию, мотивируя тем, что часть наших контрагентов это уже сделала.Напомним, суть Хартии в том, чтобы экспортеры зерна работали напрямую с его производителями или их представителями по агентским договорам и избегали сотрудничества с недобросовестными посредниками, которые уходят от уплаты НДС.
Кто-то сталкивался с этим? Что делали?
Если у нас будут разрывы, после подписания, мы же не можем заставить подрядчика их оперативно устранить? (как я знаю, дается 5 дней) В этом случае окажется, что все равно должны доплатить мы?
Если наши контрагенты хартию не подписали - по ним все равно могут приходить такие запросы и сроки останутся теми же?
- Anja-Marija
Миссия Хартии - восстановление добросовестной конкуренции на всём сельскохозяйственном рынке и формирование нетерпимого отношения к компаниям, нарушающим налоговое законодательство РФ.
Кроме того, сейчас действует специальный информационный ресурссо сведениями о наличии несформированного источника для применения вычета по НДС (разрыва).
Как это работает, мы рассказывали в материале «Данные из АСК НДС-2: компании дают согласие на раскрытие налоговой тайны».Добавим, что Информационный ресурс о налоговых разрывах – это не бесплатный сервис. Оплата за доступ к ресурсу составляет 10 тысяч рублей в год. При этом три запроса можно осуществить бесплатно в режиме демо-доступа.
Наша читательница в недоумении. Ведь ее компания к АПК никакого отношения не имеет и никаких связей с фермерами не поддерживает.
Мы должны сделать 2 вещи - дать согласие на выявление разрывов и подписать хартию. Потому что, как они мотивируют, часть наших контрагентов ее уже подписала и мы укрываемся и налоговая начинает подозревать, что мы недобросовестные. Кто именно подписал, они не говорят. Ни с кем из зерновых отраслей мы не работаем.Участники обсуждения отмечают, что получали подобные предложения о вступлению в Хартию лишь от своих контрагентов, но вежливо отказали им.
Не знаем, что делать и чем грозит. Потому что сейчас уже вынуждают снимать вычеты, потому что у наших контрагентов есть недобросовестные контрагенты (то есть цепочка из 3-4-5 звеньев, где мы - последнее)
- Anja-Marija
Как говорится, добро пожаловать к нам в Хартию. Спасибо, но лучше вы к нам…
А вас налоговики не агитируют вступить в Хартию?
Наша читательница интересуется, много ли еще таких «счастливчиков», получивших подобные настоятельные рекомендации от налоговиков.
Обсуждение происходит в теме форума «Зерновая хартия - Хартия АПК».