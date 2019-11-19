«Малый бизнес, что вам от нас надо?». Орешкин ждет советы и кейсы предпринимателей

НатальяС Если заменят, сразу показатели по инвестициям упадут. В статистику отчёт по данным бух учёта ведь... Дешевое основное средство: не запутайтесь в учете

Afrikan Средняя заработная плата сотрудника, указанная в расчете по страховым взносам и ра... Готовьтесь писать пояснения по взносам

basicincomerussia Здравствуйте! Идея правда замечательная, она очень быстро развивается в мире. Это - прообраз буду... Людям раздают до 10 тыс. просто так

НатальяС Аренду за сентябрь некоторые бухгалтеры по аналогии с начисленной зарплатой включа... Дайджест бухгалтерских ошибок: и кто от них убережет

Татьяна-Васильевна Никогда не понимала, почему при расчете налоговой нагрузки для ОСНО используют показатель "сумм... Поясните свой коэффициент начисленных налогов

НатальяС Водитель может передать пассажиру ссылку для скачивания текста.Водитель на экране своего устройст... Как применять онлайн-кассы в таксопарке по закону

НатальяС Полиция за просто так уголовное дело не заводит. ИП решил подставить бухгалтера. Откуда известно,... Как бухгалтер обокрала и подставила ИП. Детектив с выездной

bestiya7460 а алкаши, которые всю жизнь бухают и не работают и при этом доживают нормально до пенсии и получа... Кто рискует остаться без пенсии

Блудный сын все равно будете скакать как ужаленные, так как будете не успевать - так что разницы ни какой... 31 декабря постепенно делают выходным

бух2007 Через сайт ПФР. Не помню только, надо ли предварительно захлдить в их Личный кабинет. Но вообще т... Кто рискует остаться без пенсии

anton8907 А у нас корпоратив назначили на субботу, но зато 31-го приходить не надо)... 31 декабря постепенно делают выходным

ananasik-s Да, в ИЛС: стаж есть, а баллов нет. А как Вы писали - по почте, или через Госуслуги?... Кто рискует остаться без пенсии

Halanghulo Мужчина, убивший девочку в Самаре за гаражами, лечился в психушке. Родители забрали его, потому ч... Вырастут штрафы за административные правонарушения

TLBuh Не надо платить взносы (пока), отчетность сдавать не требуется.... Курьер может применять НПД

бух2007 выгода только при маленьких доходах, когда взносы ИП не перекрываются суммой налога... Курьер может применять НПД

egger А какая в цифрах экономия, меньше налогов, почему? Вроде бы ИП на УСН тоже всего 6 процентов плат... Курьер может применять НПД

Над.К Кто ж ему может запретить? )) Как раз методом, изложенным в пункте 2, это и делается... 31 декабря постепенно делают выходным

бух2007 Где нет? В ИЛС? Пишите письмо в ПФР с вопросом - где мои деньги?У меня было так. Я писала. Потом ... Кто рискует остаться без пенсии

lubka Право переносить выходные предоставлено только Правительству РФ (часть пятая ст. 112 ТК РФ). На о... 31 декабря постепенно делают выходным

ananasik-s А что нужно сделать, если начислений за ИП нет? Кто рискует остаться без пенсии

lubka Подарки родственникам, можно придумывать уже в конце ноября)), а ещё проще спросить "чо им надо" ... 31 декабря постепенно делают выходным

kotobormot про каналью прямо понравилось мне сравнение) в точку) Собственник просит бухгалтера описать достижения отдела

Над.К Да ладно! Транспорт, аэропорты/вокзалы, коммунальные службы, полиция и пр.структуры, театры и т.д... 31 декабря постепенно делают выходным

Алейда Я стараюсь обычно отпуск брать в последние дни года. Хорошо, если удаётся впихнуть это в график о... 31 декабря постепенно делают выходным

kotobormot ну смелый конечно этот Нава, ничего не скажешь) если это все правда и он не проект Кремля, то про... У Путина требуют снять с должности прокурора

Нат.П Давно пора. 31 декабря мало кто работает. Вообще, с 25.12 по 15.01 работа кипит только в бухгалте... 31 декабря постепенно делают выходным

Alexej 2011 Потому что этот день попадал на субботу, воскресенье, а когда попадал на понедельник, рабочей был... 31 декабря постепенно делают выходным