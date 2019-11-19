Клерк.Ру

«Малый бизнес, что вам от нас надо?». Орешкин ждет советы и кейсы предпринимателей

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Если вы знаете, как поддержать малый бизнес, расскажите все Минэкономразвития. Ведомство запустило сбор инициатив и ждет на своем портале предложения и проверенные кейсы, чтобы внедрить лучшее в нацпроект.

«Если вашему бизнесу недостаточно существующих мер господдержки и вы знаете, в каком направлении их расширить, если у вас есть идеи, как снизить издержки, или готовые инструменты по стимулированию бизнеса, если вам не хватает механизмов, востребованных именно в вашей сфере бизнеса, у вас есть инициативы, которые придадут новый импульс развитию малого бизнеса, есть идеи по снижению количества проверок, оказанию помощи в конкуренции с крупным бизнесом, защите от блокировки банковских счетов, ужесточению ответственности заказчиков за неоплаченные госконтракты и любые другие – направляйте свои предложения в адрес министерства», – пишет Департамент инвестполитики и развития предпринимательства.

Сбор инициатив проходит до 1 декабря 2019 года включительно на портале.

Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Малый бизнес»

Все семинары по теме Малый бизнес