«Малый бизнес, что вам от нас надо?». Орешкин ждет советы и кейсы предпринимателей

Если заменят, сразу показатели по инвестициям упадут. В статистику отчёт по данным бух учёта ведь...
А как эту ссылку "присобачить" к авансовому отчету? Распечатка подойдет?...
Средняя заработная плата сотрудника, указанная в расчете по страховым взносам и ра...
Здравствуйте! Идея правда замечательная, она очень быстро развивается в мире. Это - прообраз буду...
Ничего ему не надо, кроме денег.
Мне кажется, что это просто запугивание. Нет доказательной базы. Они боятся такого сравнения.Но с...
Аренду за сентябрь некоторые бухгалтеры по аналогии с начисленной зарплатой включа...
Никогда не понимала, почему при расчете налоговой нагрузки для ОСНО используют показатель "сумм...
Водитель может передать пассажиру ссылку для скачивания текста.Водитель на экране своего устройст...
КТС же не может бы так как для самозанятых только ГПХ
Полиция за просто так уголовное дело не заводит. ИП решил подставить бухгалтера. Откуда известно,...
а алкаши, которые всю жизнь бухают и не работают и при этом доживают нормально до пенсии и получа...
где работаете то и видите?
все равно будете скакать как ужаленные, так как будете не успевать - так что разницы ни какой...
Через сайт ПФР. Не помню только, надо ли предварительно захлдить в их Личный кабинет. Но вообще т...
А у нас корпоратив назначили на субботу, но зато 31-го приходить не надо)...
Да, в ИЛС: стаж есть, а баллов нет. А как Вы писали - по почте, или через Госуслуги?...
Вот именно. Люди колоссальный труд проделали, а налоговая им мозги морочит из-за 120-ой строки)...
Мужчина, убивший девочку в Самаре за гаражами, лечился в психушке. Родители забрали его, потому ч...
Не надо платить взносы (пока), отчетность сдавать не требуется....
выгода только при маленьких доходах, когда взносы ИП не перекрываются суммой налога...
А какая в цифрах экономия, меньше налогов, почему? Вроде бы ИП на УСН тоже всего 6 процентов плат...
Кто ж ему может запретить? )) Как раз методом, изложенным в пункте 2, это и делается...
Где нет? В ИЛС? Пишите письмо в ПФР с вопросом - где мои деньги?У меня было так. Я писала. Потом ...
Право переносить выходные предоставлено только Правительству РФ (часть пятая ст. 112 ТК РФ). На о...
А что нужно сделать, если начислений за ИП нет?
Подарки родственникам, можно придумывать уже в конце ноября)), а ещё проще спросить "чо им надо" ...
про каналью прямо понравилось мне сравнение) в точку)
Да ладно! Транспорт, аэропорты/вокзалы, коммунальные службы, полиция и пр.структуры, театры и т.д...
Я стараюсь обычно отпуск брать в последние дни года. Хорошо, если удаётся впихнуть это в график о...
ну смелый конечно этот Нава, ничего не скажешь) если это все правда и он не проект Кремля, то про...
Давно пора. 31 декабря мало кто работает. Вообще, с 25.12 по 15.01 работа кипит только в бухгалте...
Потому что этот день попадал на субботу, воскресенье, а когда попадал на понедельник, рабочей был...
Меня в пять лет укусила собака. Теперь я боюсь ЛЮБЫХ собак. И для меня странно, что собаководы не...