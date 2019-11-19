Новый способ купить и продать машину

На портале госуслуг в скором времени появится сервис оформления сделок приобретения и продажи имущества,

Доступны новые услуги будут уже в 2020 году, уверили РИА Новости в пресс-службе Минкомсвязи.

При покупке, к примеру, автомобиля, заключить договор, получить страховку и поставить машину на учет можно будет через идентификацию на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Возможность предоставить такие дистанционные услуги появилась после публикации Постановления Правительства РФ об изменениях в положение о портале госуслуг. Они устанавливают возможность совершения через сервис юридически значимых действий, в том числе сделок, путём создания электронных документов с использованием электронной подписи.