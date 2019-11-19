Как Сбер зарабатывает на вашей невнимательности

Сбербанк обманным путем зарабатывает на клиентах. Речь идет о досрочном погашении кредитов. Естественно, для банка не выгодно досрочное погашение, которое ведет к потере прибыли в виде процентов. Схема рассчитана на невнимательность клиентов:

– заемщик вносит на счет сумму для перекрытия кредита;

– обращается в банк для уведомления о закрытии займа;

– получает исключительно устное подтверждение об отсутствии долга;

– спустя 3-6 месяцев клиент получает уведомление о наличии долга в несколько десятков тысяч рублей.

Суть в том, что менеджер, получивший уведомление, не оформляет закрытие кредитного договора. Суммы продолжают списываться в размере ежемесячного платежа. Когда деньги на счету заканчиваются, банк еще некоторое время не уведомляет клиента, поэтому возникает значительная задолженность со штрафными санкциями. После выявления обмана и всех обстоятельств, привлечь компанию или сотрудника к ответственности сложно, так как данные условия в договоре не прописываются.

Избежать подобной ситуации поможет внимательность заемщика: сохранение чеков об оплате, требование фактических документов о закрытии договора, повторное обращение в банк через месяц после закрытия с целью подтверждения отсутствия задолженности.

Суды по решению таких споров выигрываются в исключительных случаях. Благодаря правильно составленному договору банку ничего не грозит за подобные махинации. Сбербанк часто целенаправленно затягивает срок рассмотрения заявления о досрочном погашении, либо вовсе отказывает, основывая на условиях договора. Подобные действия являются незаконными. Заемщик смело может обращаться в ФАС, Роспотребнадзор или прокуратуру.