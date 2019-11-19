Можно заранее определить наследников своих пенсионных накоплений

Каждый гражданин, у которого формировалась или формируется накопительная пенсия, имеет право заранее определить правопреемников своих средств пенсионных накоплений и то, в каких долях эти средства будут распределяться между ними в случае его смерти.

Количество лиц, которых можно указать, не ограничено, наличие родства также не имеет значения.

Напомним, что накопительная пенсия формировалась:

- у мужчин 1953 г.р. и моложе, у женщин 1957 г.р. и моложе с 01.01.2002 по 01.01.2004; - у всех работающих граждан 1967 г.р. и моложе с 01.01.2002 по 01.01.2014, за счет уплаты работодателем страховых взносов на накопительную пенсию в ПФР; - у предпринимателей, в том числе у тех, которые независимо от возраста, уплачивали страховые взносы на накопительную часть пенсии до 24 мая 2005 года;

Формируется:

- с 01.01.2007 года у тех, кто направил средства материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии; - с 01.01.2009 года у участников Программы государственного софинансирования пенсий за счёт собственных добровольных взносов, средств государственного софинансирования.

Средства пенсионных накоплений могут быть гарантированно выплачены правопреемникам умершего гражданина в случаях, если его смерть наступила:

- до назначения ему накопительной пенсии или до перерасчета ее размера с учетом дополнительных пенсионных накоплений (за исключением средств материнского (семейного) капитала, направленных на формирование будущей пенсии);

- после назначения ему срочной пенсионной выплаты. В этом случае правопреемники вправе получить невыплаченный остаток средств пенсионных накоплений (за исключением средств материнского (семейного) капитала).

Обратите внимание - если смерть гражданина наступила после назначения ему накопительной пенсии, средства его пенсионных накоплений правопреемникам не выплачиваются.