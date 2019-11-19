Кто самый смелый? Сайт для жалоб ИП на силовиков заработал

Платформа «ЗаБизнес.рф» начала работу в пилотном режиме. Это сюда нужно жаловаться, если контролирующие органы на вас давят.

Первые московские, волгоградские и липецкие бизнесмены уже оформили свои обращения.

На что можно жаловаться? Список большой, вот несколько причин:

– незаконное изъятие документов или носителей информации;

– провокация на дачу взятки;

– необоснованный отказ в удовлетворении ходатайств и жалоб;

– нарушение права на защиту; – необоснованное проведение оперативно-розыскных мероприятий;

– нарушения при возбуждении уголовного дела;

– затягивание сроков изъятия или возврата имущества;

– и.т.д.

Чтобы подать обращение, сначала пройдите регистрацию на сайте (придется указать ФИО, ИНН, ОГРН (ОРГНИП), эл.почту, номер телефона). Как напишите обращение, отслеживайте ход решения в личном кабинете, на это у чиновников есть 30 дней. Потом им можно выставить оценку.

«Центральный аппарат правоохранительного органа даст заключение о правомерности действий. Экспертное заключение и поддержку предоставят деловые объединения и бизнес–омбудсмен», – указано на сайте платформы.

Напомним, что создать специальную цифровую систему, с помощью которой предприниматели могли бы не только сделать публичной информацию о давлении на бизнес, но и разобраться по существу, предложил Путин.

Посмотрим, будет ли помощь коммерсантам или это лишь новый красивый сайт.