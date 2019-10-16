В Госдуме рассказали, что такое взятка

На сайте Госдумы размещен материал, дающий некоторые разъяснения по антикоррупционному законодательству. Их дал Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Среди вопросов, на которые он ответил, был и вопрос о том, что же такое взятка? Всегда ли это деньги? Может ли считаться взяткой коробка конфет или бутылка шампанского? И вот что ответил борец с коррупцией.

По российскому уголовному законодательству взятка — это не только деньги, но и любые ценности, ценные бумаги, имущество, например машина или квартира и даже борзые щенки, а также имущественные права и незаконное оказание услуг имущественного характера.

Т.е. если должностное лицо оказало какую-то протекцию главному врачу платной, коммерческой клиники, а тот отблагодарил его бесплатным лечением — это и есть нарушение антикоррупционного законодательства.

Государственным и муниципальным служащим в связи с выполнением своих служебных обязанностей законом запрещено получать подарки и вознаграждения — как деньги, так и, например, оплату поездок или развлечений, или того же лечения. Все подарки, полученные на протокольных, официальных мероприятиях или в служебных командировках должны передаваться в соответствующие государственные и муниципальные органы. Они признаются государственной или муниципальной собственностью.

Даже за незначительные подарки должностное лицо не имеет право принимать. Были случаи, когда за бутылку коньяка, которую сотрудник ФСИН получал за право свидания родственника с заключенным, он привлекался к ответственности за получение взятки.

Помните, что за дачу взятки карают не только получателя, но и того, кто её дает.