Обновлен перечень стран, которые не делятся информацией с ФНС

ФНС России обновила перечень государств и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Россией. Приказ ФНС России от 11.10.2019 № ММВ-7-17/511@ официально опубликован и вступит в силу с 1 января 2020 г.

В него включено 98 стран и 18 территорий. Исключены из перечня Панама и Сан Марино, кроме того уточнены некоторые названия.

Прибыль контролируемой иностранной компании освобождается от налогообложения, если постоянным ее местонахождением является государство, с которым у России имеется международный договор по вопросам налогообложения. Исключение - страны и территории, не обеспечивающие обмен налоговой информацией с нашей страной.

Перечень стран регулярно пересматривается с учетом изменения международной нормативно-правовой базы и практики обмена налоговой информацией с конкретными странами.