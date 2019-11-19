ФССП дотянулась до закрытой информации о ваших деньгах

Сотрудникам ФССП могут дать полный доступ к кредитным историям. Проект поправок в закон «О кредитных историях» подготовили Минюст и ФССП, пишет РБК.

Приставов собираются включить в число тех, кто получает дополнительные закрытые отчёты из бюро кредитных историй (БКИ) по запросу. Сегодня кроме самих заемщиков, это могут делать нотариусы, следователи или суды. Приставам же пока доступны только титульная и основная части кредитного отчёта, в которых содержатся данные о самом гражданине, сумме и виде задолженности, сроках её погашения, проведённых платежах, наличии залогов.

Поправки Минюста предполагают, что пристав сможет запросить в БКИ кредитный отчёт, чтобы проверить, не нарушались ли правила взыскания долга. Проверяющие получат доступ к дополнительной части кредитной истории, в которой указывается, кто направлял данные о долге в БКИ и кто получил право требовать его выплаты. У приставов будет полная информация о заимодавцах и покупателях просроченной задолженности.

Информация позволит прояснить ситуацию с накручиванием процентов со стороны взыскателей. Хотя на практике случаи завышения задолженности единичны и вызваны либо технической ошибкой, либо действиями черных коллекторов, которых нет в государственном реестре.

Согласно пояснительной записке к проекту, расширение полномочий приставов необходимо для контроля за исполнением профильного закона о взыскании (230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»).

По мнению руководителя проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгении Лазаревой, если приставы и получат дополнительные данные о коллекторах из кредитных историй должников, это не гарантирует защиту граждан. Сотрудники ФССП уже не справляются с объёмом работы по исполнительным производствам, отметила Лазарева. «Если приставам откроют доступ в БКИ и обяжут оценивать сумму взыскиваемых долгов, то в перспективе мы рискуем столкнуться с коллапсом взыскания», – полагает Лазарева.