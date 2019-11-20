Материнский капитал: варианты применения расширяют

В Госдуму поступил законопроект № 839769-7, который призван уточнить порядок распоряжения материнским капиталом в случае направления его на образование ребенка, в частности на дошкольное (детский сад).

Дело в том, что сейчас направить на эти цели маткапитал можно только если детский сад является организацией. Между тем по закону об образовании ИП приравнивается к организациям.

Сложившаяся ситуация порождает многочисленные судебные споры и обращения граждан в органы прокуратуры с учетом дискриминирующих условий для предпринимателей различных организационных форм, фактически осуществляющих деятельность в идентичных обстоятельствах, говорится в пояснительной записке к проекту.

В этой связи предлагается внести изменения в законодательство, устанавливающие однозначную возможность направлять средства маткапитала на оплату услуг дошкольного образования, оказываемых индивидуальными предпринимателями с лицензией на образовательную деятельность.

Напомним, ранее с предложением внести такие поправки выступал бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он направлял соответствующее письмо заместителю главы Правительства Татьяне Голиковой, в котором просил рассмотреть возможность привлечения средств маткапитала для оплаты услуг дошкольного образования, оказываемых ИП.