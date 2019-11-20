Особые фискальные накопители понадобятся продавцам маркированных товаров

Федеральная налоговая служба рассказала о том, какие требования установлены к фискальному накопителю (ФН) при продаже маркированных товаров.

По новым требованиям, установленным законом № 238-ФЗ от 26.07.2019, при расчетах продавцы обязаны формировать данные о товаре в виде запросов о коде маркировки и уведомлений о реализации маркированного товара. Поэтому ФН должен:

иметь счетчики запросов о коде маркировки и уведомлений о реализации маркированного товара. При этом фискальный признак формируется для каждого запроса и уведомления, увеличивая показания этих счетчиков на единицу, а показания счетчика фискальных документов не меняются;

принимать от ККТ коды маркировки;

самостоятельно проверять достоверность кода маркировки по коду проверки, используя специальный ключ (если таковые имеются), и передавать полученные результаты в ККТ;

принимать от ККТ данные для формирования запросов о коде маркировки и уведомлений о реализации маркированного товара, создавать и шифровать эти документы, а также передавать их в ККТ;

принимать от ККТ ответы на запросы и квитанции на уведомления в зашифрованном виде, расшифровывать их и передавать содержащиеся в них сведения в ККТ.

ФНС признает, что новых ФН еще просто не существует. Однако закон 238-ФЗ позволяет использовать ранее приобретенные накопители до истечения срока их действия. Регистрировать, перерегистрировать и применять их можно в составе ККТ до 6 августа 2021 года. При этом фискальный накопитель, зарегистрированный до этой даты, используется до окончания срока своего действия.