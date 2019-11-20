Наконец, суды руководствуются Налоговым кодексом, а не письмами ФНС

Отказ учесть экономически обоснованные расходы по формальному признаку ведет к искажению реального размера налоговых обязательств в соответствии с действительным экономическим смыслом хозяйственных операций налогоплательщика. Предложенная инспекцией трактовка ст. 54.1 НК РФ не отвечает правовым позициям высших судебных инстанций (решение АС Кемеровской области от 25.09.2019 по делу № А27-17275/2019).

«Браво, судья Исаенко Е.В. Мы ждали, когда суды начнут руководствоваться НК РФ при вынесении решений, а не письмами ФНС», – пишет управляющий партнер юридической компании «Курсив» Мария Ильяшенко.

В деле молокозавода, налоговики пытались доказать: налогоплательщик, даже подтвердив получение сырья и несение расходов на его приобретение, не вправе учесть эти производственные затраты, если указанный в документах и фактический поставщики — разные лица. Суд же сказал, что контролеры обязаны выявлять действительное содержание отношений и методом реконструкции определять размер налогов. Они не могут освободить себя от этой обязанности, произвольно интерпретируя закон в свою пользу.