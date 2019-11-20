ФНС безжалостно выкидывает компании из реестра МСП. Кто и как хочет исправить эту ситуацию

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил обращение в Минфин с просьбой изменить порядок исключения компаний из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
Сейчас этот процесс слишком болезненный для малого бизнеса. Факт исключения из реестра и невозможность оперативно попасть обратно вызывает шок у бизнесменов.
Сведения в реестр вносятся ежегодно 10 августа на основе сведений, имеющихся у ФНС по состоянию на 1 июля. Соответственно, в ту же дату – 10 августа – юрлица и ИП исключаются из реестра МСП, если они не представили сведения о ССЧ или налоговую отчетность, позволяющую определить величину дохода за предшествующий календарный год.
В письме Титова констатируется, что сегодня ФНС автоматически исключает организации из реестра субъектов МСП, если в отчетности содержатся технические ошибки.
Исправлять допущенные ошибки и снова включать предприятия в реестр МСП по заявлению предприятий раньше 10 августа следующего года органы ФНС отказываются.Между тем если субъект МСП исключен из реестра по ошибке налоговых органов, ошибка исправляется (и предприятие снова включается в реестр) без ожидания наступления августа следующего года.
Согласно позиции ФНС, для разрешения данной проблемы требуется внести в законодательство изменения, позволяющие вносить данные в реестр МСП более часто. Между тем Минэкономразвития полагает, что внесение изменений в законодательство не требуется, и вопрос может быть разрешен организационными мероприятиями самой ФНС.
Борис Титов попросил Антона Силуанова дать поручение ответственным федеральным органам исполнительной власти о разрешении этого вопроса.
Одновременно с этим бизнес-омбудсмен направил в правительство проект поправок в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которыми предусматривается заблаговременное (за 1 месяц до даты исключения из реестра) предупреждение субъекта МСП через личный кабинет налогоплательщика о непредставления сведений, необходимых для реестра, либо ошибках в их содержании.