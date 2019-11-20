ФНС безжалостно выкидывает компании из реестра МСП. Кто и как хочет исправить эту ситуацию

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил обращение в Минфин с просьбой изменить порядок исключения компаний из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

Сейчас этот процесс слишком болезненный для малого бизнеса. Факт исключения из реестра и невозможность оперативно попасть обратно вызывает шок у бизнесменов.

Сведения в реестр вносятся ежегодно 10 августа на основе сведений, имеющихся у ФНС по состоянию на 1 июля. Соответственно, в ту же дату – 10 августа – юрлица и ИП исключаются из реестра МСП, если они не представили сведения о ССЧ или налоговую отчетность, позволяющую определить величину дохода за предшествующий календарный год.

В письме Титова констатируется, что сегодня ФНС автоматически исключает организации из реестра субъектов МСП, если в отчетности содержатся технические ошибки.

Исправлять допущенные ошибки и снова включать предприятия в реестр МСП по заявлению предприятий раньше 10 августа следующего года органы ФНС отказываются.

Между тем если субъект МСП исключен из реестра по ошибке налоговых органов, ошибка исправляется (и предприятие снова включается в реестр) без ожидания наступления августа следующего года.

Согласно позиции ФНС, для разрешения данной проблемы требуется внести в законодательство изменения, позволяющие вносить данные в реестр МСП более часто. Между тем Минэкономразвития полагает, что внесение изменений в законодательство не требуется, и вопрос может быть разрешен организационными мероприятиями самой ФНС.

Борис Титов попросил Антона Силуанова дать поручение ответственным федеральным органам исполнительной власти о разрешении этого вопроса.

Одновременно с этим бизнес-омбудсмен направил в правительство проект поправок в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которыми предусматривается заблаговременное (за 1 месяц до даты исключения из реестра) предупреждение субъекта МСП через личный кабинет налогоплательщика о непредставления сведений, необходимых для реестра, либо ошибках в их содержании.