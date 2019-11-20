ИП по-прежнему узнают о своей регистрации по звонкам из банков

Удивительные дела происходят у нас в бизнесе — индивидуальный предприниматель еще не знает о том, что его зарегистрировали, т.е. внесли в ЕГРИП, а все банки уже знают!

Причем происходит это не первый год, но ФНС упорно отрицает утечку информации из регистрирующих налоговых.

Вот такой картинкой поделилась в Красном уголке бухгалтера Наталья.

Вот так новоиспеченный ИП узнал, что его зарегистрировали. Впрочем, так же звонят и директорам только что зарегистрированных фирм, подтверждают участники группы.

«Дай Бог каждому новоиспечённому ИП терпения и энергии, что бы всем банкам отказать! И не поймать нервный срыв», — желает Наталья всем предпринимателям.

Но хотелось бы, чтобы ФНС все-таки нашла источник слива информации и эту банковскую вакханалию прекратила.