Кого освободят от обязательного аудита

В Госдуму поступил законопроект № 840046-7 «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».

В настоящее время любая некоммерческая организация, созданная в организационно-правовой форме «фонд», в том числе благотворительная, обязана проводить аудит независимо от годового оборота средств и состояния баланса.

Однако дело это затратное и является значительным финансовым бременем для указанных организаций.

В связи с этим существует необходимость установления нижней границы финансовых показателей, при которых обязательный аудит может фондом не проводиться, отмечается в пояснительной записке к проекту.

Законопроектом предлагается устранить имеющуюся правовую коллизию и закрепить требования к проведению обязательного аудита фондов нижней границы финансовых показателей в размере 3 млн. рублей.

Имеется в виду сумма стоимости имущества и объема денежных средств, поступивших в фонд.