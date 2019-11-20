Почему нельзя повторно получить вычет на покупку квартиры

Можно ли получить вычет на покупку квартиры повторно, если первая квартира была куплена давно и вычет не был израсходован полностью?

Ответ на этот вопрос дали налоговики Коми и опубликовало ИА БНК.

До 2014 года законодательство позволяло воспользоваться правом на вычет один раз. Добирать вычет за несколько покупок было нельзя внезависимости от стоимости приобретаемого жилья. Так как автор вопроса воспользовалась имущественным вычетом в 2005 году, право на вычет было исчерпано. При этом, если при покупке квартиры в 2005 году налоговый вычет по расходам на погашение процентов по ипотеке не заявлялся, налогоплательщик вправе претендовать на получение имущественного вычета в части расходов по процентам в отношении жилья, приобретенного после 1 января 2014 года.