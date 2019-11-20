Как ищут среди владельцев квартир тайных арендодателей

Налоговая служба ищет собственников имущества, которые сдают квартиры или машины в аренду, но не оформляются как ИП или самозанятые и не платят налоги. Замруководителя УФНС России по Свердловской области Лидия Исаева рассказала, кому стоит опасаться проверки. Информация актуальна для всех нелегальных арендодатетелей, своими лайфхаками налоговики делятся друг с другом.

Итак, проверки ведутся по владельцам и земельных участков, и квартир, и автомобилей. Если собственность используется не в личных целях, а для бизнеса, налоговики ждут, что их об этом уведомят.

1. Первыми проверяют тех, у кого есть хотя бы три квартиры.

«Если у человека семь квартир, на один объект он может получать льготу. Но мы смотрим, возможно, квартира используется для сдачи в аренду, тогда мы выясняем, ИП ли он, какой вид деятельности ведет, предоставляет ли декларации, платит ли патент. Если нет – начинаются контрольные мероприятия. Существенный критерий – три и более квартиры. Две обычно не показатель, во второй могут проживать его родственники. Но если их больше, появляются сомнения», – прокомментировала Лидия Исаева.

Иногда нелегальные бизнесмены сами привлекают внимание налоговиков, пытаясь получить льготы.

«Мы рассматривали обращение по земельным участкам, в обращении просили пересчитать налоги по льготной ставке в 0,3% (действует для садоводов, огородников, личного подсобного хозяйства). У него огромное количество объектов, возникает вопрос, может, он не ИП и не использует их для личных целей под садоводство, а перепродает или сдает в аренду. В таких случаях действует повышенная ставка».

Конкретно в Свердловской области так у одного человека нашлось 125 земельных участков.

3. Человек владеет несколькими автомобилями.

Аналогичные проверки могут настичь владельцев большого числа автомобилей. Налоговики даже сопоставляют число плательщиков с количеством машин в регионе. Правда, что дает им информация о среднем числе машин на человека, непонятно.