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ИП потерял лист записи в ЕГРИП. Что делать?

Что делать предпринимателю, если он потерял лист записи ЕГРИП? Можно ли получить дубликат?

Да, можно, отвечают налоговики на своем сайте в разделе «Часто задаваемые вопросы»

.Для повторного получения Листа записи ЕГРИП индивидуальному предпринимателю (главе КФХ) следует предоставить в регистрирующий орган письменный запрос, который должен содержать:

  • Ф.И.О., ОГРНИП;
  • указание на ГРНИП (номер записи в ЕГРИП при внесении изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, либо крестьянском (фермерском) хозяйстве) утерянного Листа записи.

Плата за повторное предоставление Листа записи ЕГРИП не взимается. Срок изготовления Листа записи 5 дней. Подать запрос на получение и/или получить Лист записи в регистрирующем органе может лично индивидуальный предприниматель (глава КФХ) или его представитель по нотариальной доверенности.

Лист записи заменяет свидетельство о регистрации ИП. Свидетельства, как и их копии, сейчас не выдают.

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