ИП потерял лист записи в ЕГРИП. Что делать?

Что делать предпринимателю, если он потерял лист записи ЕГРИП? Можно ли получить дубликат?
Да, можно, отвечают налоговики на своем сайте в разделе «Часто задаваемые вопросы»
.Для повторного получения Листа записи ЕГРИП индивидуальному предпринимателю (главе КФХ) следует предоставить в регистрирующий орган письменный запрос, который должен содержать:
- Ф.И.О., ОГРНИП;
- указание на ГРНИП (номер записи в ЕГРИП при внесении изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, либо крестьянском (фермерском) хозяйстве) утерянного Листа записи.
Плата за повторное предоставление Листа записи ЕГРИП не взимается. Срок изготовления Листа записи 5 дней. Подать запрос на получение и/или получить Лист записи в регистрирующем органе может лично индивидуальный предприниматель (глава КФХ) или его представитель по нотариальной доверенности.
Лист записи заменяет свидетельство о регистрации ИП. Свидетельства, как и их копии, сейчас не выдают.