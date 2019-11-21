Главные достижения ФНС

Накануне Дня работника налоговых органов руководитель ФНС Михаил Мишустин принял участие в авторской программе Андрея Макарова «Право на справедливость» на Первом канале.

Мишустин говорил про главные достижения за последние 9 лет.

«Люди перестали нас бояться. Сегодня нет тотальных проверок бизнеса. Мы дали возможность общаться с Налоговой службой удаленно», – заявил Михаил Мишустин, отвечая на вопрос ведущего.

Он подчеркнул, что очереди в налоговой давно в прошлом, ведь на сайте ФНС более 50 электронных сервисов.

На передаче обсуждали статью Financial Times, которая высоко оценила достижения российской Налоговой службы, особенно в сфере удаленного контроля за розницей и внедрения онлайн-касс.

Еще людям показали всякие телевизионные приколюшки: как через АСК ККТ посмотреть выручку любой кассы, как зарегистрироваться в приложении «Мой налог». В общем заработали + 100 к карме.

А утром мы увидели ролик, который запустили к Сети, и дополнили картину достижений. Налоговый инспектор, он почему хороший человек? А потому что коляску помогает женщине перенести, котенка ребенку подарил и совершает пробежку на рассвете.