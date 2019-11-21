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Контроль доли вычетов по НДС в 1С: как настроить или убрать

В программе 1С:Бухгалтерия 8 начиная с версии 3.0.74 добавлен контроль отражения в налоговой отчетности НДС значительных сумм налоговых вычетов. О том, что это такое и можно ли контроль отключить, рассказано на сайте БУХ.1С.

При формировании отчетности по НДС проверяются следующие показатели:

  • имеется ли вычет НДС за текущий квартал (сумма начисленного НДС меньше, чем сумма НДС к вычету);
  • доля вычетов за последние 12 месяцев не превышает 89% (приказ ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@).

При этом у бухгалтера имеется возможность изменить процент или отказаться от этой проверки.

Проверка выполняется начиная с отчетности за I квартал 2019 года.

Установите ту долю вычетов, которую нужно контролировать, либо снимите контроль.

 

Долю вычетов по НДС можно посмотреть из регламентной операции по НДС «Формирование записей книги покупок»

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