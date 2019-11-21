Клерк.Ру

Не подавитесь. Воззвание об уплате имущественных долгов ФНС выбила на хлебе

Управлениям ФНС нужны отличные показатели собираемости налогов, а это здорово прокачивает креативное мышление. Представляете, объявление о налоговой кампании стали печатать на упаковках хлебо-булочных изделий.

Своими фотографиями хвалится УФНС по республике Крым.

Ведомство уже разместило объявление в СМИ, на рекламных щитах, видеоплоскостях, установленных в местах массового скопления людей. А потом решили: мало, надо, чтобы точно все знали. Нечего крымчанам пополнять ряды должников, приятного аппетита.

Вот только не надо поднимать разговор о том, как бездарно тратятся бюджетные деньги. Хлебобулочный завод и другие предприятия крымских городов разместили социальную информацию совершенно бесплатно. Официально, потому что понимают ее важность для каждого.

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