Появились контрольные соотношения для новой декларации по налогу на имущество

ФНС направила по инспекциям новые контрольные соотношения для проверки деклараций по налогу на имущество организаций (письмо № БС-4-21/23253@ от 15.11.2019).

Новая форма декларации, утвержденная приказом ФНС России от 14.08.2019 № СА-7-21/405@, будет сдаваться начиная с отчета за 2019 год. В ней будет по прежнему отражаться только недвижимое имущество организаций.

А вот квартальных расчетов по налогу не будет. Такие поправки в Налоговый кодекс были внесены законом № 63-ФЗ от 15.04.2019.

Применение контрольных соотношений поможет организациям избежать ошибок при заполнении отчета.