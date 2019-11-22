Поправки в ТК. Новые обязанности для работника и работодателя

Накануне Госдума приняла во втором чтении три законопроекта, которые касаются введения в России электронных трудовых книжек.

Напомним, речь идет о следующих проектах:

№ 748684-7 О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде);

№ 748744-7 О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»;

№ 748758-7 О внесении изменений в КоАП в части установления административной ответственности за нарушение работодателем сроков представления сведений о трудовой деятельности либо за представление неполных и (или) недостоверных сведений.

«Изменения затронут около 60 млн работников и 8,4 млн хозяйствующих субъектов, включая ИП. Важно, что переход на электронные трудовые книжки будет добровольным и постепенным», — прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По новому закону работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника (сведения о трудовой деятельности) и представляет ее для хранения в информационных ресурсах ПФР.

В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте его работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора, другая информация.

Работодателей обязали до 30 июня 2020 года уведомить каждого работника в письменной форме об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве работника путем подачи работодателю соответствующего письменного заявления сделать выбор между продолжением ведения работодателем бумажной трудовой книжки или предоставлением ему работодателем сведений о трудовой деятельности.

Каждый работник до 31 декабря 2020 года подает работодателю письменное заявление о выборе между бумажной и электронной трудовой книжкой.

Информация о поданном работником заявлении включается в сведения о трудовой деятельности, представляемые работодателем в ПФР.

В случае, если работник не подал заявление, работодатель продолжает вести его трудовую книжку старым способом.

Если сотрудник выбрал электронный вариант, работодатель выдает ему трудовую книжку на руки и освобождается от ответственности за ее ведение и хранение. При выдаче трудовой книжки в нее вносится запись о подаче работником заявления о переходе на электронную трудовую.