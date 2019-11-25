ФНС напомнила о правилах работы зарплатных комиссий

Письмом ФНС от 25.07.2017 № ЕД-4-15/14490@ в налоговые инспекции направлены рекомендации о работе комиссии по легализации налоговой базы и базы по страховым взносам.

Согласно положениям данных рекомендаций работа комиссий по легализации налоговой базы организуется посредством создания межведомственных комиссий, созданных при органах местного самоуправления и при администрациях субъектов РФ, в состав которых, помимо сотрудников налоговых органов, включаются представители органов исполнительной власти, ПФР, ФСС, ГИТ, а также правоохранительных органов и прокуратуры.

При этом в соответствии с указанным письмом определены критерии отбора налогоплательщиков для рассмотрения их деятельности на заседании комиссии, одним из которых является выплата зарплаты сотрудникам ниже среднего уровня по видам экономической деятельности в регионе.

По итогам рассмотрения материалов межведомственной комиссией могут быть сформулированы рекомендации по устранению нарушений, допущенных при формировании налоговой базы, базы для исчисления страховых взносов, а также принятию мер, направленных на привлечение плательщика к уплате задолженности НДФЛ и страховым взносам.

О порядке проведения таких мероприятий ФНС напомнила в письме № БС-3-11/9550@ от 06.11.2019.