Материнский капитал будут выдавать два раза

Сейчас получить маткапитал можно только один раз — за второго ребенка или последующих.
Однако в Госдуму поступил законопроект № 842299-7, который меняет эту ситуацию.
Предлагается выплачивать маткапитал семьям, где в 2019 году и позднее родится четвертый ребенок, независимо от того, получали они раньше маткапитал за второго или третьего или нет.
То есть такие семьи смогут получить маткапитал повторно.
Автор проекта — депутат Госдумы Сергей Иванов Иванов (ЛДПР).
В пояснительной записке к проекту отмечается, что данная норма призвана стимулировать создание многодетных семей, в которых количество рожденных (усыновленных) детей не менее четырех, а также позволит эффективнее реализовывать цель по созданию условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.