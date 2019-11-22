Материнский капитал будут выдавать два раза

Сейчас получить маткапитал можно только один раз — за второго ребенка или последующих.

Однако в Госдуму поступил законопроект № 842299-7, который меняет эту ситуацию.

Предлагается выплачивать маткапитал семьям, где в 2019 году и позднее родится четвертый ребенок, независимо от того, получали они раньше маткапитал за второго или третьего или нет.

То есть такие семьи смогут получить маткапитал повторно.

Автор проекта — депутат Госдумы Сергей Иванов Иванов (ЛДПР).

В пояснительной записке к проекту отмечается, что данная норма призвана стимулировать создание многодетных семей, в которых количество рожденных (усыновленных) детей не менее четырех, а также позволит эффективнее реализовывать цель по созданию условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.