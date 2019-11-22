Один регион вступит в пилотный проект ФСС раньше срока

Иркутская область присоединится к пилотному проекту ФСС раньше запланированного срока — с 1 января 2020 года. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.11.2019 № 1444 опубликовано на прошлой неделе.

Область должна была вступить в пилотный проект с 1 июля 2020 года. Однако в связи из-за стихийного бедствия и указа Президента от 03.07.2019 № 316 «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области», срок перенесли на полгода вперед.

В регионах, участвующих в пилотном проекте, пособия выплачивает не работодатель, а Фонд социального страхования.

С 1 июля 2020 года в пилотный проект вступят еще 8 субъектов РФ: Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Красноярский и Ставропольские края, Волгоградская,Ленинградская, Тюменская, Ярославская области.