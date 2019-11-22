Страховку за смерть работника смогут получать его родители

Госдума России одобрила в III чтении законопроект, расширяющий круг лиц, имеющих право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного на производстве.

В настоящее время безусловное право на получение страховых выплат имеют несовершеннолетние дети умершего застрахованного, иждивенство которых предполагается и не требует доказательств. Также в случае смерти единовременная страховая выплата производится супруге (супругу) застрахованного лица.

Принятый закон расширит круг лиц, имеющих право на получение единовременной страховой выплаты в случае смерти застрахованного, включив в него родителей погибшего.

Минтруд, являющийся автором проекта, считает, что принятие закона поможет улучшить социальную защиту родителей, потерявших сына или дочь в результате несчастного случая на производстве.

Закон будет иметь обратную силу — с 1 января 2019 года.