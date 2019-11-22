Отмена ЕНВД и ПСН с 1 января 2020 года: кого коснется

С 1 января 2020 года продавцы отдельных видов маркированных товаров, торгующие в розницу, утрачивают право применять ЕНВД и патентную систему налогообложения (ПСН). Об этом предупреждают астраханские налоговики на своем сайте.

Отмена коснется деятельности аптек, розничных точек по продаже обуви и меховых изделий.

Организации и индивидуальные предприниматели могут с 1 января 2020 года перейти на иной специальный налоговый режим в виде упрощенной системы налогообложения (УСН), уведомив об этом налоговый орган по установленной форме (форма № 26.2-1) не позднее 31 декабря 2019 года.

Налогоплательщики, не представившие своевременно уведомление или не перешедшие на УСН ранее, автоматически будут переведены на общую систему налогообложения с уплатой НДС, НДФЛ (у ИП), налога на прибыль организаций.

Налогоплательщикам, прекращающим деятельность, попадающую под ЕНВД, необходимо направить заявление о прекращении деятельности по ЕНВД до 15 января 2020 года. Уведомление, как и заявление, можно подать лично, по почте или через «Личный кабинет налогоплательщика».