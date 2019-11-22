До 1 декабря подайте в ПФР специальное заявление

Подайте до конца следующей недели в Пенсионный фонд заявление, если решили сменить страховщика в системе обязательного пенсионного страхования. Такое заявление надо сделать до 1 декабря, но так как дата выпадает на воскресенье, личный визит в ПФР планируйте не позднее 29 ноября. Уведомление об отказе от смены страховщика сдается до 31 декабря 2019 года.

Пенсионные фонды по всем регионам информируют, что текущая переходная кампания скоро завершится. Это связано с изменениями, внесенными в ФЗ от 07.05.1998 года №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах». В течение всего декабря у граждан есть возможность отозвать заявления, поступившие от их имени, если срок рассмотрения еще не наступил.

Отказаться от смены страховщика можно лично в ПФР или онлайн – на Едином портале госуслуг. Страховщиками по обязательному пенсионному страхованию в отношении застрахованного лица могут выступать Пенсионный фонд России (ПФР) и негосударственные пенсионные фонды (НПФ). В настоящее время формирование и инвестирование пенсионных накоплений граждан в системе обязательного пенсионного страхования осуществляют 33 НПФ.

Чтобы перевести пенсионные накопления от одного страховщика другому, как и прежде, требуются два документа– заявление на перевод и договор об ОПС с новым страховщиком.

С этого года подать заявление можно лишь двумя способами. Либо явившись в отделение ПФР самостоятельно (или послав туда своего представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности), либо дистанционно – через Единый портал госуслуг (ЕПГУ).

В любом случае гражданин, переводящий свои пенсионные средства досрочно, в обязательном порядке должен быть уведомлен о сумме теряемого инвестиционного дохода.

Чтобы подать заявление через ЕПГУ, требуется усиленная квалифицированная подпись (КЭП), сертификат ключа проверки которой выдаётся удостоверяющим центром (УЦ). При этом выпустить КЭП на имя клиента может и банк, если он аккредитован в качестве УЦ. С помощью КЭП можно зайти на Единый портал госуслуг, если в настройках портала включена соответствующая функция. Именно дистанционная подача заявления используется агентами, в том числе банками. НПФ должен доставить в ПФР договор, заключенный с новым клиентом, в течение месяца с момента его подписания (соответствующая дата проставляется на договоре).

Переходная кампания теперь заканчивается в ноябре, а не в декабре, как ранее. В декабре можно только подать заявление об отказе от перевода пенсионных накоплений.