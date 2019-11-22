Сбой в ФНС: еще да или уже нет

Накануне глава ФНС Михаил Мишустин доложил Президенту о достижениях налоговой службы. В их числе — внедрение уникальной автоматизированной системы нового поколения «АИС Налог-3».

Между тем недавно на Всероссийском налоговом форуме в Торгово-промышленной палате РФ было озвучено, что к 2021 году ФНС обещает завершить «бардак» и полностью наладить работу своих программ.

То есть испытывать на себе все прелести регулярных сбоев программы ФНС бухгалтерам придется еще долго.

Напомним, что цифровизация ФНС уже давно затрудняет работу всем компаниям, да и самим налоговикам. Из-за сбоя в программах многие не могут получить справку об отсутствии задолженности, физикам не возвращают переплату по налогам под предлогом технических проблем, программа штампует требования, которые отличаются редкостным креативом, счета компаний блокируются из-за несуществующих долгов и т.п.

Но может быть к концу года все наконец-то «устаканилось» и АИС работает без сбоев? Нам интересно мнение бухгалтеров по этому вопросу.

Расскажите нам, как протекает ваше взаимодействие с налоговиками. Также приглашаем вас принять участие в опросе на эту тему.