Налоги выросли, проверки сократились. Блестящая ФНС хвасталась показателями

Поступление налогов в реальном выражении в течение пяти лет выросло в 1,4 раза, сообщил Михаил Мишустин на коллегии в День работника налоговых органов.

Налоговые сборы по итогам января—октября 2019 года показали рост в 1,4 раза по сравнению с результатом на 1 января 2015-го. Одновременно доля налоговых доходов в ВВП выросла более чем на 4 п.п., в том числе ненефтегазовых доходов — на 3 п.п, сказал Мишустин. «Это эффект массового обеления экономики», — уверен он.

А еще ФНС завершила внедрение автоматизированной системы нового поколения «Налог-3», которая объединила разрозненные налоговые данные. Эта уникальная система администрирует федеральные, региональные и местные налоги в одной точке.

По итогам за январь—октябрь этого года налоговые поступления в консолидированный бюджет выросли на 7,9%, или 1,4 трлн руб., до 18,9 трлн руб. за десять месяцев. А налоговые доходы федерального бюджета — на 7,1%, или 0,7 трлн руб., до 10,5 трлн руб.

Рост поступлений продолжается, несмотря на снижение цены на нефть на 8,6%, замедление темпов роста поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) до 3,4% и внедрения возвратного акциза для балансирования цен на нефтепродукты на внутреннем рынке (возвращено 347 млрд руб.). Основной вклад в рост поступлений вносят ненефтегазовые доходы, поступления которых, по итогам десяти месяцев 2019 года, выросли на 12,4% в консолидированный бюджет и на 18% в федеральный.

Выросли поступления:

• По НДС вырос на 16,7%, или 0,5 трлн руб., до 3,5 трлн руб.

• По налогу на прибыль организаций на 13,5%, или 0,5 трлн руб., почти до 4 трлн руб.

• По НДФЛ на 8,4%, или 241 млрд руб., до 3,1 трлн руб.

• В социальные внебюджетные фонды на 9,7%, или 495 млрд руб., до 5,6 трлн руб. В том числе взносы в Пенсионный фонд увеличились на 9%, или 0,4 трлн руб., до 4 трлн руб.

Количество выездных проверок сократилось на 34,4% — проверяются только два налогоплательщика из тысячи; в малом бизнесе (60% налогоплательщиков) — один из 5 тыс.

Число жалоб на результаты выездных налоговых проверок снизилось на 45,4%, с 4,3 тыс. до 2,4 тыс., за девять месяцев.

Количество судебных споров с бизнесом сократилось на 20%. СК возместил в бюджет 9,5 млрд руб. по налоговым преступлениям.

Основной упор ФНС делает на добровольном уточнении налогоплательщиками своих обязательств.

Дополнительные поступления в бюджет без проведения налоговых проверок выросли в 1,6 раза, до 90 млрд руб.

Снижается задолженность налогоплательщиков. Показатель отношения долга к поступлениям составил 6,4% за девять месяцев. «Это самый низкий показатель за 15 лет», — подчеркнул глава ФНС. Значительную часть задолженности удалось сократить благодаря центрам компетенций по взысканию долгов в девяти регионах.

Что касается реформы контрольно-кассовой техники, то онлайн-формат позволил сократить число проверок в четыре раза. А в будущем применение онлайн-касс позволит полностью освободить от отчетности предпринимателей на упрощенной системе (УСН).

Ну а тех, кто применял зарплатную схему с самозанятыми, еще раз информируют: за вами придут.