Сбербанк достал Тинькова

Тиньков обвинил Сбербанк в зависти и копировании идей, пишет РБК. Он заявил заявил в своем Instagram, что Сбербанк копирует идеи Тинькофф Банка.

При этом основатель Тинькофф Банка отметил, что не имеет претензий к Герману Грефу, поскольку тот, скорее всего, «даже не знает про это», а его «подставляют» менеджеры.

В частности, отметил он, Тинькофф Банк добавил в свое мобильное приложение раздел «Истории», а Сбербанк через два месяца сделал открытки. «Мы придумали доставлять карты до клиента в день заказа, теперь они это повторяют; мы давным-давно дарили кожаные кардхолдеры — вот и они подделали под нас», — продолжил он. Кроме того, отметил Тиньков, приложение Сбербанка стало похожим на приложение его банка.