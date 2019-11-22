Обнальщики просят снизить страховые взносы

Бизнесмен и бывший обнальщик, как сам он себя называет, разместил на сайте Chang.org петицию с призывом снизить страховые взносы.

Мужчина просит законодателей уменьшить тарифы страховых взносов для малого бизнеса, а для новых компаний и вовсе обнулить их.

Автор петиции пишет:

Тогда у людей будет больше мотива трудоустраивать работников и выходить из тени. К тому же бизнес, в свою очередь, может эти деньги платить гражданам. А те смогут получать и тратить больше, и этим поднимать экономику. Эти деньги всё равно не будут оставаться в бизнесе. Они пойдут на развитие всей экономики и бизнеса.

Мужчина отмечает, что в основном у малого бизнеса маржа минимальная, и люди не оформляют сотрудников просто потому, что если платить еще и взносы, то ничего не заработаешь. В итоге предприниматель, уходя от налогов, вынужден пользоваться услугами обнальщиков и государство не получает свои налоги всё равно.

«Мы не та страна, которая может позволить себе платить такие налоги», - резюмирует он.