Сбой в личном кабинете юрлица на сайте ФНС

Бухгалтеры и директоры не могут зайти в личный кабинет юрлица на nalog.ru. Система пишет, что у пользователя отсутствуют полномочия действовать от лица организации без доверенности.

Проблема появилась еще в воскресенье. На мошенников, которые могли незаконно поменять директора, списать ее не получается – люди сверяют данные в ЭЦП и ЕГРЮЛ, все верно.

Кто пытался заходить по ключу, получал ту же картинку.