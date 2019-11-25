Сбой в личном кабинете юрлица на сайте ФНС

Другими словами: Украл мешок картошки - сел в тюрьму, украл железнодорожный состав угля/ГСМ/спирт...
Это два разных вопроса ;)
Ну тут тоже не проконтролируешь. Как Покупатель защищал свои интересы? Мог ведь просто апеллирова...
ай ай ай Сбербанк цап-царап
Реально бы платили. А то платим копейки, и работать люди не хотят, и сами понимаем, что на это и ...
«Мы придумали доставлять карты до клиента в день заказа, теперь они это повторяют; мы давным-давн...
Уже несколько раз обращал на это внимание: не "...маркированных товаров...", а товаров, подлежащи...
Зря он написал, что обнальщик. Потому что в остальном - все верно. Взносы конские. Бизнес вынужде...
Дедушка ПУ сказал и прокуратура сразу нашла нарушения, теперь жополизы будут наперегонки ругать э...
Поинтересуйтесь у экспортеров и переработчиков зерна и подсолнечника, испытывают ли они затруднен...
Всех исключить из партии ЕР, они позорят партию с ними она партия на выборы в 2021 году не пойдет...
Уж не знаю как там у китайцев, но у нас такая "смесь бульдога с носорогом" не работает. И мечты о...
Это модное слово, которое обозначает непосредственное управление деятельностью, соответственно вы...
А что такое "операционка" и почему из нее нужно выходить?...
Да, ярко и живо описано. И такая ситуация бывает.
Я прям вижу как мелкий предприниматель платит своему работнику зарплату на 30% больше ...
Все правильно. Давно об этом говорим. Минимум в 3 раза снизить взносы и зарплата из минимальной у...
то есть, новый порядок таки всё равно будет? несмотря на то, что он назван "чушью" сами знаете к...
И останется этот требователь включения в договор априори виновных пунктов без товара.... Кто ж ем...
Научились собирать налоги, но на госрасходах воровство денег сегодня скорее норма, чем исключение...
12.11.1961 родился, 13.11.2019 пошел в ПФ и МФЦ, итог, справка работодателю, что я ЛПП... и все,...
Думаю, что это полный беспредел!
А пригласить ОДНОГО человека, имеющего представление о налоговом кодексе, плюс еще ОДНОГО, знающе...
Не читайте,в мире вообще ничего нового нет,все одно и тоже...
вообще, за период по уходу даже баллы начислять должны в размере больше, чем обычно ИП без работн...
Вообще не показательная история... Программист, по сути, поработал бухгалтером, а потом начал соз...
Это будет один отчет. И прежде чем пытаться язвить, следовало бы почитать проект ФСБУ ;)...
Это уже 2 отчета)))А что, реально на Ваши семинары кто-то ходит?...
Сколько уже одно и то же обсуждать. Когда уже там выродится и что.Реально 15-я статья на ту же те...
Есть предположение, что появление товара на рынке будет легализовываться получением его "от насел...
вот нежизнеспособная суета, рили1) если контрагент действительно помойка - то удачи взыскать2) ес...
Все что зашифровано человеком, человеком и может быть взломано...