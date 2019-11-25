Путин не верит Меркурию?

В субботу, 23 ноября, состоялась встреча Владимира Путина и вице-премьера Алексея Гордеева. На ней обсуждались итоги сельскохозяйственного года.

Среди прочих вопросов поднималась тема обязательной маркировки молочной продукции. Путин поинтересовался, отложили ли её введение на середину следующего года. Гордеев эту информацию подтвердил. Но заверил президента, что порядок в молочной отрасли наводится. Есть система «Меркурий», которая позволяет проследить путь молока от фермы до прилавка, и к ней уже подключились белорусские производители.

Однако Путин категорично заявил, что «Меркурий» не видит всю цепочку товара. Откуда у него такая информация, из стенограммы встречи непонятно. Ведь действительно ветеринарные сертификаты должны оформлять по всей цепочке, начиная от производителя молока и заканчиваясь в магазине, продающем товар в розницу. Может быть сторонники введения обязательной маркировки (а дело ведь очень выгодное для определенных структур) любыми путями пытаются протолкнуть идею маркировать молочку?

На встрече среди победных реляций про наше сельское хозяйство, прозвучала и информация о снижении НДС на фрукты. Ставка налога с 1 октября снижена до 10% на эту продукцию. Но отчитываясь главе государства, вице-премьер не упомянул о том, что до сих пор не утвержден перечень фруктов и продавцы просто боятся использовать пониженную ставку, опасаясь доначисления налога.

А ведь утверждение этого перечня — прямая обязанность правительства.