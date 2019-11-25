На налоговый мониторинг переходит Альфа-банк

Альфа-Банк станет участником налогового мониторинга с 2020 года, сообщается на сайте ФНС.

Банк предоставит доступ к своей учетной системе через аналитическую витрину данных, где информация будет доступна налоговым органам в постоянном режиме по защищённым каналам связи. Это позволит налоговикам отслеживать операции и точно оценивать корректность сформированных показателей налоговой отчетности. А Альфа будет уверен в отсутствии неучтенных событий и операций, правильности исчисления налоговой базы.

Мониторинг также обеспечит сверку данных бухгалтерского и налогового учета, проверку документов-оснований для отражения каждой операции в учете, хронологическую последовательность всех транзакций в режиме реального времени. И позволяет отказаться от истребования документов, чтобы сосредоточить ресурсы на проверке только тех операций, которые содержат элементы риска.