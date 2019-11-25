С 1 января вырастет утилизационный сбор

Ставки утилизационного сбора резко поднимутся с 1 января 2020 года. Постановление Правительства опубликовано на сайте Кабмина.

На прежнем уровне останутся ставки на электромобили и транспорт, ввозимый в страну для личного пользования. А вот импортеры и производители автомобильного транспорта и шасси будут платить намного больше. Так, ставка на новые транспортные средства с рабочим объемом двигателя не более 1 тыс.куб.см вырастет почти в полтора раза, с двигателем 2 тыс. кубов - в 1,9 раз. Более мощным автомобилям ставку увеличат в два с лишним раза.

Коммерческому транспорту (тягачи, рефриджераторы и т.п.) ставки поднимут значительно меньше. А у части такого транспорта они вообще не изменятся.