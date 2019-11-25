Не прячьте выручку у детей

Витя был учредителем фирмы, а фирма баловалась неучтенной выручкой. Деньги на счет поступали, а в декларациях по прибыли их не отражали.

Когда пришла выездная проверка, обратили внимание, что фирма показывает меньше доходов, чем поступлений на счете, и стали рыть. Изъяли документы, системные блоки, опросили свидетелей, ну и нарыли, что далеко не всю реализацию Витина фирма учитывала в доходах, а еще и по ЕНВД сделки проводила неправомерно, потому что услуги некоторым фирмам под ЕНВД никак не подпадали.

В общем, всю выявленную неучтенку зачли как доход и насчитали налогов. А самое интересное, что даже деньги Витиного сына под замес попали, при том, что сын к работе папиной фирмы никаким боком. Посмотрели, откуда деньги ему приходили на карту, и решили, что это тоже была выручка от продаж, это плюс почти миллион к неучтенным доходам.

По мотивам дела № А19-27242/2017.