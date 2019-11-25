Бизнес просит отсрочить маркировку товаров, которые не подделывают

Бизнес предлагает отсрочить внедрение маркировки технически сложных товаров до 2024 года.

Об этом говорится в письме «Деловой России» министру промышленности и торговли Денису Мантурову, пишут «Известия».

С декабря этого года вступает в силу маркировка на фотокамеры, фотовспышки и лампы-вспышки. На остальные виды электроники и бытовую технику — с лета 2020 года.

Таким образом, власти планируют сократить объемы контрафактной продукции, защитить граждан и легальный бизнес от фальсификата, а также повысить налоговые и таможенные сборы.

В «Деловой России» считают, что маркировка внедряется бессистемно, и отмечают необходимость выработки единых критериев.

Изначально предполагалось, что маркировка товаров будет распространяться только на те рынки, где отмечается наибольший оборот незаконной промышленной продукции. Но почему-то в список попадает и та продукция, которую не поддерывают.

Представители бизнеса просят пока не вводить маркировку на рынке технически сложных товаров, отложив ее до 2024 года. Их предложение связано с тем, что подделок бытовой техники, электроники и строительных электроинструментов практически нет. Делать копии технически сложных товаров, например, холодильников, не только трудно, но и нерентабельно.

В письме бизнес-объединение предлагает Минпромторгу выработать единые критерии, которые помогут определить целесообразность маркировки и будут основаны на результатах исследований о доле контрафакта на определенном рынке.

В Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) согласились с «Деловой Россией». Пока отрасль не видит цели, которая могла бы оправдать маркировку бытовой техники и электроники, отметил в беседе с «Известиями» ее директор по связям с общественностью Антон Гуськов.

А вот доцент РАНХиГС Юлия Сяглова уверена, что систему маркировки надо распространить на все товары ради защиты потребителей. Покупатель получит гарантию подлинности приобретаемой продукции и инструмент общественного контроля — приложение, с помощью которого можно узнать всю информацию о товаре. Правда, эксперт признает, что введение маркировки может повысить стоимость товаров на 15–20%.